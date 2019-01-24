В администрации Нефтеюганска начались обыски. Мэр задержан

В администрации города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводятся обыски, пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Связано с превышением полномочий», — сказал собеседник «Интерфакса».

Издание Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыск прошел в рабочем кабинете мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. После этого обыскивать начали его квартиру.

Сам Дегтярев задержан, пишут Ura.ru и Znak.com со ссылкой на источники. По словам собеседников Ura.ru, мэра подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Предполагается, что речь идет о махинациях с земельным участком.

Нефтеюганск — один из центров российской нефтяной промышленности. В этом городе действует «РН-Юганскнефтегаз» — ведущее добывающие предприятие «Роснефти». Ранее «Юганскнефтегаз» принадлежал компании ЮКОС Михаила Ходорковского.