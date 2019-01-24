Смог в Сибае разгонят вентиляторами. Там тлеет руда в законсервированном карьере

Одна из установок будет стационарной: ее установят в северной части карьера, из которого идет выброс диоксида серы. Вторая установка будет передвижной: ее монтируют на базе железнодорожной платформы. Предполагается, что она будет разгонять выбросы в санитарно-защитной зоне возле жилых кварталов, где было отмечено наибольшее превышение ПДК.

Коммерсант