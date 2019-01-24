Государственный венчурный фонд за 10 лет работы вложил деньги только в один проект. Инвестиция не окупилась, сообщает Счетная палата.

Проектом, который профинансировал фонд, было платформенное решение для инвесторов «RoboETF». Планировалось, что владелец прав на него — «Финэкс Плюс» — получит деньги через специально созданную компанию с уставным капиталом в 150 миллионов рублей.

По факту 148 миллионов (98% уставного капитала) были перечислены на счет компании, которая является опосредованным владельцем «Финэкс Плюс». Она зарегистрирована на Каймановых островах и не имеет ни работников, ни руководителей, сообщила Счетная палата.

Позже фонд вышел из проекта, но возврат денег в Россию был документально подтвержден лишь на 50%. «Расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы», — сказала заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.