Инвестиционный фонд Минкомсвязи за 10 лет профинансировал один проект. Результат — убытки
Государственный венчурный фонд «Росинфокоминвест» за 10 лет работы вложил деньги только в один проект. Инвестиция не окупилась, сообщает Счетная палата.
Проектом, который профинансировал фонд, было платформенное решение для инвесторов «RoboETF». Планировалось, что владелец прав на него — «Финэкс Плюс» — получит деньги через специально созданную компанию с уставным капиталом в 150 миллионов рублей.
По факту 148 миллионов (98% уставного капитала) были перечислены на счет компании, которая является опосредованным владельцем «Финэкс Плюс». Она зарегистрирована на Каймановых островах и не имеет ни работников, ни руководителей, сообщила Счетная палата.
Позже фонд вышел из проекта, но возврат денег в Россию был документально подтвержден лишь на 50%. «Расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы», — сказала заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.
«За 10 лет „Росинфокоминвест“ инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 миллионов рублей при плане 1,2 миллиарда», — отметила Вера Чистова.