Генпрокуратура: следователи продлевают аресты под одинаковыми предлогами, поэтому СИЗО переполнены

Генеральная прокуратура связала переполнение следственных изоляторов с недостатками при расследовании уголовных дел. Об этом рассказали на совещании, посвященном переполнению СИЗО.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что следователи не соблюдают нормы УПК и несвоевременно назначают экспертизы, а потом неоднократно просят о продлении ареста «по одним и тем же основаниям». По итогам совещания было решено усилить прокурорский надзор, в чем это будет выражаться — не сообщается.

Ранее глава Мосгорсуда Ольга Егорова посетовала, что следователи «разучились собирать и анализировать доказательства» и поэтому многие суды с участием присяжных завершаются оправдательными приговорами. В Генпрокуратуре согласились, что качество работы следствия снизилось.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после критики Егоровой распорядился проверить дела с оправдательными приговорами, а также те, которые были возвращены судами.