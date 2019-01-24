Бывший заместитель главы Минэнерго задержан по делу о хищении

Бывший заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко доставлен в Главное следственное управление МВД России для допроса по делу о хищении.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, «процессуальный статус Кравченко будет определен по итогам допроса». Подробности дела источник не уточнил.

В свою очередь РБК сообщает, что Кравченко подозревают в мошенничестве в период, когда он возглавлял . Эту структуру Кравченко возглавлял до 2013 года.

В Минэнерго Кравченко работал с марта 2013 года. Он курировал Департамент развития электроэнергетики. В ноябре 2018 года он подал в отставку по собственному желанию.