Бывшего премьер-министра Шотландии арестовали по обвинению в домогательствах

Полиция Шотландии арестовала бывшего премьер-министра Алекса Салмонда. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к двум женщинам несколько лет назад.

Во второй половине дня 24 января Салмонд предстанет перед судом на слушаниях о залоге.

Алекс Салмонд — премьер-министр Шотландии с 2007 по 2014 год, лидер левоцентристской Шотландской национальной партии, выступающей за независимость региона. Салмонд ушел в отставку на следующий день после референдума, на котором шотландцы высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. С 2017 года ведет авторскую передачу на канале RT.