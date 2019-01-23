Полиция арестовала медбрата больницы в Финиксе, где находящаяся в коме женщина родила ребенка

Полиция Финикса арестовала медбрата клиники, в которой женщина, находящаяся в коме, родила ребенка, сообщает Associated Press.

Медбрата обвиняют в нападении сексуального характера. Его имя и возраст не сообщаются.

О том, что пациентка одной из клиник в Аризоне, находящаяся в коме около десяти лет, родила ребенка, стало известно в начале января. Сотрудники больницы утверждали, что до родов не знали о беременности женщины.