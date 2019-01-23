Начальника колонии Копейска уволили из-за смерти заключенного

Начальник ИК-1 города Копейска полковник Сергей Самохин и его заместитель по безопасности и оперативной работе майор Владимир Гарбин сняты со своих должностей, сообщил в фейсбуке основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин. Эту информацию также подтверждают источники издания Znak.com.

По данным правозащитников, после служебной проверки ФСИН в колонии было возбуждено уголовное дело о гибели заключенного . Дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предполагающей до 15 лет лишения свободы, расследуется в отношении неустановленных лиц. 14 сотрудников ИК-1 привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Также Осечкин сообщил о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ по факту обнаружения в служебной машине на въезде в ИК более 100 граммов наркотиков.