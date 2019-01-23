Foreign Policy включил Владислава Суркова в рейтинг «глобальных мыслителей» за 2018 год

Журнал Foreign Policy включил Владислава Суркова, который занимает должность помощника президента РФ, в главных мыслителей за 2018 год.

По мнению журнала, Сурков «довел до совершенства мастерство пропаганды» и способствовал «увеличению охвата российской дезинформации». «Его подход, как говорят, вдохновил различных имитаторов по всему миру, в том числе анонимных троллей из соцсетей и пресс-службу администрации [президента США Дональда] Трампа», — считают в Foreign Policy.

Сурков — единственный россиянин, удостоенный отдельной статьи в новой версии ежегодного рейтинга. Президент России Владимир Путин, уже трижды попадавший в рейтинг за последние 10 лет, упомянут в занявшей первую строчку статье «Strongman» (можно перевести как «правитель сильной руки») наряду с Трампом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и филиппинским лидером Родриго Дутерте.

Владислав Сурков с 1999 по 2011 год работал заместителем главы администрации президента РФ и курировал внутреннюю политику. С 2013 года он занимает пост помощника президента и курирует, в частности, политику в отношении Украины, представляя Россию на международных переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе. Агентство Reuters утверждало, что он оказывает непосредственное влияние на политику самопровозглашенных ДНР и ЛНР.