Болгария лишила гражданства основателя Yota Сергея Адоньева из-за тюремного срока в США двадцатилетней давности

Власти Болгарии лишили гражданства российского бизнесмена Сергея Адоньева. Как сообщает Reuters, это произошло в мае 2018 года.

В министерстве юстиции страны объяснили, что решение связано с полученной информацией о тюремном сроке, к которому Адоньев был приговорен в США более двадцати лет назад. Почему эта информация не попала к болгарским властям раньше, не уточняется.

В 1997 году Адоньев был приговорен к 20 месяцам тюрьмы и штрафу в 4 миллиона долларов за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.

В январе 2019 года Еврокомиссия подготовила доклад, призывающий страны ЕС отказаться от предоставления гражданства в обмен на инвестиции, связав эту практику с возрастающим риском легализации преступных доходов, коррупции и неуплаты налогов. Из 28 стран союза такие программы есть у трех — Болгарии, Мальты и Кипра.