В России планируют ввести налоговый вычет за фитнес
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В России может появиться новый социальный налоговый вычет — по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Документ, вносящий соответствующие изменения в Налоговый кодекс, подготовлен Минфином и размещен на сайте проектов нормативных актов 22 января.
Текст законопроекта и пояснительная записка пока не опубликованы, сообщается лишь, что поправки в Налоговый кодекс разработаны по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец.
В действующей редакции Налогового кодекса предусмотрены социальные налоговые вычеты за пожертвования в благотворительные фонды, некоммерческие и религиозные организации, затраты на лечение и обучение, а также взносы на негосударственное пенсионное страхование.