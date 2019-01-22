В России планируют ввести налоговый вычет за фитнес

В России может появиться новый социальный налоговый вычет — по расходам на . Документ, вносящий соответствующие изменения в Налоговый кодекс, подготовлен Минфином и размещен на сайте проектов нормативных актов 22 января.

Текст законопроекта и пояснительная записка пока не опубликованы, сообщается лишь, что поправки в Налоговый кодекс разработаны по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец.

В действующей редакции Налогового кодекса предусмотрены социальные налоговые вычеты за пожертвования в благотворительные фонды, некоммерческие и религиозные организации, затраты на лечение и обучение, а также взносы на негосударственное пенсионное страхование.