В Петербурге оправдали обвиняемых в вооруженном ограблении полицейских, незаконно перевозивших миллионы рублей

В Санкт-Петербурге присяжные оправдали троих обвиняемых по делу о вооруженном нападении на полицейских, которые занимались , и убийстве одного из них. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Аркадий Нусимович, которого обвинение считает организатором нападения, признан виновным в незаконном хранении оружия и «заслуживающим снисхождения». Подсудимых освободили из-под стражи, с Нусимовича взяли подписку о невыезде.

Прокуратура и Следственный комитет решение присяжных пока не прокомментировали.

Нападение произошло в декабре 2015 года. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по машине, где находились перевозившая деньги женщина и сопровождавшие ее двое полицейских, а затем подожгли ее. Один из полицейских, Анатолий Яблоков, погиб на месте; остальным удалось спастись. Нападавшие похитили из машины 24 миллиона рублей.

Подозреваемых — Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна — задержали в апреле следующего года. Виновными они себя не признали. Командир полицейских, которые занимались незаконной перевозкой денег, осенью 2018 года был оштрафован на 50 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.