В Ханты-Мансийске задержан пассажир рейса Сургут — Москва, требовавший направить самолет в Афганистан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В СК уточнили, что пассажир рейса был пьян. Во время полета мужчина начал угрожать, что применит оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна.

Перед задержанием аэропорт Ханты-Мансийска, где приземлился самолет, оцепили, а весь персонал эвакуировали, сообщает РИА Новости. Сотрудники ГИБДД перекрыли въезд в аэропорт.

Самолет Сургут — Москва прибудет в пункт назначения в 3:51 ночи 23 января, рейс задержан более чем на 10 часов, следует из данных онлайн-табло «Аэрофлота». В авиакомпании сообщили, что пассажиров из Ханты-Мансийска в Москву доставит резервный рейс.

22 декабря рейс Сургут — Москва вынужденно приземлился в Ханты-Мансийске после того, как пассажир потребовал направить лайнер в Афганистан. По данным СМИ, пассажир может быть психически болен. Известно, что это 41-летний ранее судимый мужчина. На борту самолета находились более 70 пассажиров.