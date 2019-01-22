Росморречфлот: шансов найти выживших при пожаре на танкерах в Керченском проливе не осталось

Операция по поиску моряков с горящих танкеров в Керченском проливе переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших уже нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 10 человек, 12 были спасены, судьба еще 10 человек неизвестна.

Танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах в Керченском проливе, загорелись вечером 15 января.

Танкеры перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, возгорание началось при передаче топлива с борта на борт. Пожар на судах до сих пор не потушен.

На борту находились граждане Турции и Индии. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей в Черном море.