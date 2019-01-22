Госдума приняла закон о призыве в армию выпускников вузов без прописки
Государственная дума приняла закон, который описывает процедуру призыва в армию выпускников вузов без регистрации по месту жительства или пребывания. Документ внесла в Думу группа сенаторов во главе с членом комитета СФ по обороне Францем Клинцевичем.
В новом законе отдельно прописано, что отсутствие прописки или временной регистрации не освобождает от воинского учета. Учет будут вести военкоматы по месту, указанному в заявлении о временной регистрации (например, по месту учебы).
«По нашему мнению, в случае принятия закон обеспечит большее качество и большую достоверность воинского учета, позволит более полно реализовать право граждан на прохождение военной службы по призыву, а также будет способствовать повышению качества призывного контингента», — сказал Клинцевич.