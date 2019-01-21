Жители Красноярска отправили депутатам Госдумы посылки с мусором

Жители Красноярска, недовольные ситуацией с вывозом бытовых отходов в городе, решили отправить депутатам Госдумы и сенатору от Красноярского края посылки с мусором, сообщает «НГС. Красноярск».

На видео, опубликованном на ютьюбе, одна из активисток Евгения Елизарьева обвинила парламентариев в принятии мусорной реформы, из-за которой в Красноярске возникли проблемы с утилизацией мусора. «Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска», — сказала она.

Терпение закончилось! Красноярск отсылает в посылках мусор чиновникам. ПраймПравда

На посылках с мусором значатся имена депутатов Госдумы Юрия Швыткина, Сергея Натарова, Виктора Зубарева, Раисы Кармазиной и сенатора Андрея Клишаса.

С начала 2019 года в России вступил в силу закон, по которому мусор в регионах должен вывозить специально назначенный оператор. В Красноярске были выбраны два региональных оператора, но один из них, говорят в мэрии города, не справился с утилизацией отходов. С начала января во дворах в Красноярске начал скапливаться мусор. Городские власти обещали решить проблему до 21 января.