WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более пяти раз. Для борьбы с фейковыми новостями

Мессенджер WhatsApp ужесточил ограничения на рассылку сообщений. Теперь пользователь сможет пересылать одно и то же сообщение только пяти контактам (или группам), а не 20, как сейчас. Новые правила, сообщили в компании, направлены на борьбу с фейковыми новостями.

Такое ограничение на рассылку сообщений WhatsApp в тестовом режиме ввел полгода назад в Индии. Распространить эту практику на все страны мира, сообщили BBC News в WhatsApp, было решено после тщательного анализа результатов пилотного проекта в Индии.

Ограничения на рассылку сообщений в Индии было введено после того, как в начале июля в этой стране линчевали пятерых мужчин — их заподозрили в попытке кражи ребенка из-за анонимных сообщений о киднеппинге в WhatsApp.

C 2014 года WhatsApp принадлежит соцсети Facebook, которую регулярно критикуют за недостаточные усилия по борьбе с фейковыми новостями.