В Керченском проливе загорелись два судна

Обновление. «Росморречфлот» сообщил о трех погибших в результате пожара.

В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, которые ходят под флагом Танзании. Как сообщает агентство «Интерфакс», в экипажи судов входят граждане Индии и Турции, россиян среди них нет.

По данным «Интерфакса», 31 член экипажей судов спустились за борт, они находятся в воде.

Федеральное агентство морского и речного транспорта подтвердило информацию о пожаре. По его данным, загоревшиеся суда находятся за пределами территориальных вод России.

Агентство сообщило, что пожар начался на одном из судов, а затем перекинулся на другое. По информации источника «Интерфакса», пожар возник после взрыва, который произошел, когда танкер-газовоз передавал груз на другое судно.

На месте аварии работают экипажи семи спасательных судов.