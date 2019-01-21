«Роскосмос» создаст отряд женщин-космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» сформирует отряд женщин-космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Кандидаток в отряд будут отбирать среди молодых женщин — специалистов ракетно-космической отрасли. Собеседник агентства уточнил, что «Роскосмос» будет вести поиск «в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся».

Женщин-космонавтов будут готовить для полетов на орбиту Земли и «будущих лунных миссий», сказал источник ТАСС. Он также добавил, что «Роскосмос» модифицирует скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МКС», чтобы его могли использовать женщины.

На данный момент в отряде космонавтов «Роскосмоса» состоит только одна женщина — космонавт-испытатель Анна Кикина. Она пока не совершила ни одного полета в космос.

Всего в СССР и России в космос были отправлены четыре женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения, NASA отправило в космос 50 женщин.