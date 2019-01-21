Израиль нанес ракетный удар по Сирии. Погибли 11 человек

Армия обороны Израиля ночью 21 января нанесла ракетный удар по Сирии, в результате чего погибли четверо сирийских военных, еще шестеро получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские военные утверждают, что ВВС Израиля нанесли три авиаудара по Сирии. Подразделения ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Во время атаки повреждения получил международный аэропорт Дамаска.

В армии обороны Израиля заявили, что истребители атаковали сирийские и иранские военные объекты в Сирии в ответ на запуск ракеты в направлении Голанских высот 20 января. Израильские истребители, в частности, атаковали объект военной разведки Ирана, подготовительный лагерь и склад с оружием.

Обновление. В результате авиаудара со стороны Израиля погибли 11 человек, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.