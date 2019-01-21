Фильм «Т-34» заработал в прокате более двух миллиардов рублей
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Военная драма «Т-34» стала вторым российским фильмом после «Движения вверх», заработавшим в прокате более двух миллиардов рублей, сообщает РБК.
По данным Единой системы сведений о показах фильмов в кинозалах, с 27 декабря 2018 года «Т-34» посмотрели почти 7,6 миллиона зрителей на 125 тысячах киносеансов.
До «Т-34» лишь один отечественный фильм заработал в прокате более двух миллиардов рублей. Фильм «Движение вверх» смог преодолеть этот рубеж по итогам 23 дней проката. Общие сборы киноленты составили 2,943 миллиарда рублей. Более одного миллиарда рублей в прокате заработали 12 отечественных фильмов, из них восемь — более 1,5 миллиарда рублей.