Дональда и Меланию Трамп номинировали на «Золотую малину»

Дональд Трамп и его жена Мелания номинированы на антипремию «Золотая малина», которой отмечают худшие фильмы и актеров.

Трампа включили в список претендентов на «Малину» за худшую мужскую роль за документальные фильмы «Фаренгейт 11/9» (режиссер Майкл Мур) и «Смерть нации» (режиссер Динеш ДʼСоуза). Обе ленты рассказывают о действующем президенте США.

Мелания Трамп за «Фаренгейт 11/9» номинирована на антипремию как худшая актриса второго плана. В этой же номинации представлена и советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

В борьбе за звание «худшего актера» конкуренцию Трампу составляют Джонни Депп («Шерлок Гномс»), Брюс Уиллис («Жажда смерти»), Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон») и Джон Траволта («Кодекс Готти»).

Трамп уже получал «Золотую малину». Антипремией отметили его роль второго плана в фильме 1990-го года «Призраки этого не делают».

«Золотая малина» вручается с 1981 года. Обладателей антипремии традиционно объявляют за день до вручения наград Киноакадемии — «Оскаров». В 2019 году церемония вручения антипремии пройдет 23 февраля.