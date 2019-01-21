Биатлонист Антон Шипулин пойдет в Думу от «Единой России». Он завершил спортивную карьеру месяц назад

Биатлонист Антон Шипулин заявил о том, что собирается стать депутатом Госдумы от «Единой России».

По словам спортсмена, он будет участвовать во внутрипартийных праймериз в мае 2019 года. В случае победы он намерен бороться за место депутата на довыборах в Думу, которые пройдут в сентябре.

31-летний Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в конце декабря 2018 года. Шипулин — олимпийский чемпион Сочи в эстафете и многократный призер чемпионатов мира по биатлону.