«Зеленая книга» получила главный приз Гильдии продюсеров США

В Лос-Анджелесе 19 января прошла церемония вручения призов Гильдии продюсеров США. Награду за лучший фильм года получили продюсеры «Зеленой книги».

«Американцы» получили награду в категории «Лучший драматический сериал», «Удивительная миссис Мейзел» стал победителем среди комедийных сериалов. Лучшим анимационным фильмом назван «Человек-паук: Через вселенные».

В десяти случаях за последние 12 лет фильм, получивший главный приз Гильдии продюсеров США, впоследствии становился лауреатом «Оскара».