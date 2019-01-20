В Японии умер самый старый мужчина в мире. Ему было 113 лет

В Японии умер Масадзо Нонака, который официально считался самым старым мужчиной в мире. Ему было 113 лет и 179 дней.

Нонака родился 25 июля 1905 года. У него было пятеро детей, двое из которых до сих пор живы. Последние годы жизни Нонака прожил вместе со своими внуками на острове Хоккайдо.

После смерти Масадзо Нонаки самым старым мужчиной в мире стал Густав Гернет из Германии, родившийся 15 октября 1905 года.

Человеком, прожившим самую долгую жизнь, чьи даты рождения и смерти были официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет, 5 месяцев и 14 дней.