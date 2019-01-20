Шарапова выбыла с Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из числа участников Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвертого круга Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

После перерыва из-за , связанной с употреблением мельдония, Шарапова ни разу не проходила дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

Из представительниц России в сетке Australian Open осталась только Анастасия Павлюченкова. Днем в воскресенье она сыграет матч с американкой Слоан Стивенс.