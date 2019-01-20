Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о планах создания единой криптовалюты

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о запуске пилотного проекта по использованию совместной криптовалюты.

На начальном этапе трансграничная криптовалюта будет использоваться только при межбанковских операциях. Основными целями эксперимента будет улучшение понимания использования технологии блокчейна и изучение влияния единой валюты на монетарную политику.

Решение о создании совместной криптовалюты принято в рамках стратегии по координации между Саудовской Аравией и ОАЭ, о начале которой было объявлено в 2018 году. Эта стратегия направлена на достижение глубокой экономической, социальной и военной интеграции двух стран.