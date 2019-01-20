Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Видеохостинг YouTube удалил комедию Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

На странице, где раньше был фильм, появляется сообщение «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

Фильм был выложен на YouTube 3 января и с тех пор набрал более миллиона просмотров.

Красовский предложил зрителям видеохостинга добровольно заплатить за просмотр. За первые десять дней таким образом было собрано 3,3 миллиона рублей.

Красовский решил не пытаться получать прокатное удостоверение для фильма на фоне дискуссии о допустимости комедий о Великой Отечественной войне.