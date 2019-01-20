Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения. Они были прерваны в 1972 году из-за Каддафи

Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения.

Соответствующее заявление было сделано в ходе визита в Чад премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Дипломатические отношения между Израилем и Чадом были прерваны по инициативе африканской стороны в 1972 году. Это связывали с давлением, которое оказывали на Чад арабские страны, в особенности Ливия и Саудовская Аравия. Муаммар Каддафи неофициально спонсировал группировки повстанцев в Чаде; после разрыва дипотношений с Израилем финансирование прекратилось.

Переговоры о восстановлении дипотношений между Израилем и Чадом велись с 2005 года.

Около 30 государств не имеют дипломатических отношений с Израилем. В основном это мусульманские страны.