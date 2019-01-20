97-летнего мужа Елизаветы II уличили в вождении без ремня безопасности. За два дня до этого он попал в ДТП

Супруг Елизаветы II принц Филипп был замечен непристегнутым за рулем автомобиля через два дня после того, как попал в ДТП. Фотографии принца опубликовали таблоиды Daily Mail и Sun.

После появления снимков полиция провела разъяснительную беседу с Филиппом, в ходе которой ему были даны «соответствующие ситуации рекомендации». Как пояснили в полиции, это стандартная практика при получении информации о подобных нарушениях.

17 января Филипп попал в аварию — его внедорожник врезался в другой автомобиль и перевернулся. Сам принц не пострадал; две женщины, находившихся во второй машине получили легкие травмы.

По английским законам непристегнутый водитель, если его остановят сотрудники полиции, наказывается штрафом в размере 100 фунтов стерлингов. Если штраф не выплачен на месте, и дело рассматривает суд, сумма может быть увеличена до 500 фунтов.