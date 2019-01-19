В Волгограде самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за недомогания пяти пассажиров

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Дубай, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров, сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

«Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше», — сказано в сообщении.

Было ли как-то связаны случаи недомогания, не уточняется. В пресс-службе добавили, что с самолета также сняли нетрезвую женщину.