В результате взрыва на трубопроводе в Мексике погибли 66 человек

66 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате взрыва трубопровода в Мексике.

Инцидент произошел в ночь на 19 января в центральной части страны, примерно в 100 километрах к северу от Мехико. По заявлению государственной компании Pemex, которой принадлежит трубопровод, авария произошла из-за попыток нелегально слить из трубопровода бензин.

Изначально власти штата Идальго, где произошел взрыв, заявляли о 21 погибших и 71 пострадавшем, однако после сообщений о том, что число погибших достигло 66, данные о пострадавших не обновлялись.