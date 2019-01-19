На Камчатке военные выбросили в болото боеприпасов на 1,3 миллиона рублей

На Камчатке военнослужащие одной из частей выбросили в болото неизрасходованные после стрельб боеприпасы «в целях создания видимости качественного проведения занятий». Об этом 18 января сообщила военная прокуратура.

В ведомостях по приказу заместителя командира части число выданных боеприпасов было завышено. Ущерб составил более 1,3 миллиона рублей.

В отношении офицера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.