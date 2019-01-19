Болгария экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве

Болгария экстрадировала в США россиянина Александра Жукова, который обвиняется в сговоре с целью совершения кибермошенничества. Об этом сообщило посольство России в США.

«В ближайшее время сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие», — сказано в заявлении.

Заочные обвинения Жукову, еще пятерым россиянам и двоим гражданам Казахстана были предъявлены в конце ноября. По версии обвинения, они провели аферы в сфере цифровой рекламы на 36 миллионов долларов. На тот момент было известно о задержании за границей троих из них, в том числе Жукова.

Россияне нередко привлекаются к суду в США за кибермошенничество. В 2017 году американский суд приговорил к 27 годам тюрьмы сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа Селезнева. Он также был задержан за границей и выдан США.