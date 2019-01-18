В США боксера Сергея Ковалева обвинили в нападении на женщину. Через две недели у него запланирован бой за звание чемпиона мира

В США российский боксер обвинен в нападении на женщину. Как пишет TMZ, инцидент произошел еще в июне 2018 года.

По словам потерпевшей, Ковалев сломал ей нос, после того как она отвергла его ухаживания на вечеринке. Спортсмен был сразу же арестован, после чего его отпустили под залог.

Судебные слушания начнутся в марте 2019 года.

2 февраля Ковалев проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBO с колумбийцем Элейдером Альваресом. Колумбиец, который сейчас владеет титулом, получил его в результате победы над Ковалевым в августе 2018 года.

Закон предусматривает до четырех лет тюремного заключения за преступление, в котором обвиняется российский боксер.