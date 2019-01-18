Суд в Пскове отправил под домашний арест координатора «Открытой России», подозреваемую в сбыте наркотиков. Ее мужа арестовали

Псковский районный суд арестовал местного политического активиста Артема Милушкина по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Его арест санкционирован сроком на два месяца.

Жену Милушкина Лию, координатора псковской «Открытой России», суд отправил под домашний арест на тот же срок. Оба активиста объявили голодовку в знак протеста.

Четвертая часть статьи 228.1, по которой ведется дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Артем Милушкин был организатором митинга против коррупции, который прошел в Пскове 4 ноября 2018 года. Несмотря на то, что мероприятие было согласованнным, активиста задержали. Он утверждал, что в следующий раз у него обещали найти «десяток граммов [запрещенных веществ] на кармане».