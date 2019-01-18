НПО «Энергомаш»: двигатели ракеты «Ангара» могут разрушить ее при старте 

Двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут при старте разрушить ее из-за низкочастотных колебаний, возникающих при запуске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад НПО «Энергомаш», выпускающем двигатели ракеты.

Из-за особенностей конструкции «Ангары» в двигателях при тяге ниже 38% возникают колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», сказано в докладе.

Для уменьшения амплитуды колебаний в двигателе стоит трехпозиционный клапан. Но в некоторых экземплярах двигателя при работе на низких режимах все равно возникают колебания, поэтому «эффект от использования клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», считают в НПО «Энергомаш».

Ракеты-носители «Ангара» разрабатываются на смену «Протонам». В семейство ракет «Ангара» входят легкие носители, средние, тяжелые и ракеты повышенной грузоподъемности. По состоянию на август 2017 года, был произведен один запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5М» — в декабре 2014 года с космодрома Плесецк. Следующий пуск намечен на конец 2019 года.