Нефтяные компании пожаловались на Росгвардию в Совет безопасности РФ

Главы крупнейших нефтяных компаний России написали секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, в котором пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии по поводу охраны предприятий.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо, компании недовольны предписаниями, которые получают частные охранные предприятия, защищающие объекты топливно-энергетического комплекса. Нефтяные предприятия считают, что Росгвардия лишает их права выбирать охрану. Один из источников издания предположил, что это может привести к монополизации услуг охраны и росту цен.

В Росгвардии назвали проблему надуманной. Представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что служба ведет «конструктивный диалог» с компаниями, а, если бы проблема существовала, то о ней бы сказали представители охранных компаний. Грибакин также отверг заявления о росте числа предписаний, запрещающих деятельность частных охранных предприятий.