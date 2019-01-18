«Ильюшин» заказал систему слежки за 25 тысячами сотрудников

Компания «Авиационный комплекс имени Ильюшина» внедрит систему защиты от утечек конфиденциальной информации, позволяющую следить за перепиской и разговорами сотрудников. Компания потратит на это 128 миллионов рублей, сообщается в описании тендера на сайте госзакупок.

В материалах к закупке сказано, что система должна перехватывать сообщения и файлы, переданные через мессенджеры, соцсети или электронную почту, а также все сеансы текстовой, голосовой и видеосвязи в Skype.

Также система должна записывать все разговоры сотрудников в офисах и за его пределами и снимать на видео любые события на компьютерных мониторах сотрудников. Кроме того, она станет контролировать печать документов, передачу данных в облачные хранилища и активность пользователей в приложениях.

Слежка будет вестись круглосуточно и затронет 25 тысяч сотрудников компании «Ильюшин» в центральном офисе в Москве, а также на заводах и в филиалах в регионах.