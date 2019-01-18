«Федерации» не будет, зато будет «Государево око». Рогозин анонсировал новые названия космических аппаратов

Перспективный пилотируемый космический корабль «Федерация» переименуют, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, для корабля подберут «более приемлемое» название.

Рогозин также рассказал о планах «Роскосмоса» создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Она будет названа «Государево око».

Название «Федерация» было выбрано в начале 2016 года по итогам конкурса, организованного РКК «Энергия». «„Федерация“ отлично подходит для серии новых космических кораблей нашей страны. Ведь Россия — федерация, состоящая из 85 субъектов, и каждый из них получит возможность назвать своим именем один из космических кораблей», — говорилось в итоговом заявлении «Энергии».