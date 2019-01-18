Бэнкси перед Рождеством нарисовал граффити на гараже в Уэльсе. Хозяин постройки продал работу более чем за 100 тысяч фунтов

Житель валлийского города Порт-Толбот Иен Льюис продал более чем за 100 тысяч фунтов новую работу Бэнкси «Seasonʼs Greetings» («С праздниками!»), которую тот нарисовал на его гараже в декабре.

Произведение купил владелец галереи в Эссексе Джон Брэндлер, которому принадлежат уже несколько работ Бэнкси. По словам Льюиса, другие люди предлагали за граффити больше денег, однако лишь Брэндлер согласился оставить его в Порт-Толботе.

Граффити появилось на гараже Иена Льюиса за несколько дней до Рождества. Из-за большого общественного интереса ему пришлось установить около стены заграждение. Британский актер Майкл Шин, который учился в Порт-Толботе, помог Льюису оплатить охрану.

«Я рад, что продал работу. Честно говоря, я сыт ею по горло», — сказал Льюис.