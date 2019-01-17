«Яндекс» и Mail.ru поддержали законопроект о «суверенном интернете»

Mail.ru и «Яндекс» выразили поддержку концепции об автономности российского сегмента интернета в ходе расширенного заседания Государственной думы.

Представитель Mail.ru заявил, что «даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно».

Представитель «Яндекса», обратив внимание на необходимость серьезной доработки законопроекта, в то же время выразил уверенность, что документ «вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет».

Законопроект одобрили Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по экспортному и техническому контролю. Экспертный совет при правительстве РФ подверг критике текущую редакцию, указав на «неприемлемые коррупционные риски».