В Тольятти учительницу отстранили от работы после избиения пятиклассницы

Учительницу биологии школы № 93 в Тольятти временно отстранили от работы после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она бьет ученицу пятого класса, сообщается на сайте мэрии города.

В руководстве школы и департаменте образования города назвали действия учительницы недопустимыми. Министерство образования и науки Самарской области организовало служебную проверку.

Свои проверки также проводят МВД и СК. Сейчас с преподавателем и ученицей работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи.

В январе в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как завуч школы № 93 в Тольятти несколько раз бьет пятиклассницу из-за того, что та рисует на уроке биологии. Нынешние и бывшие ученики педагога заявили, что ранее учительница уже применяла силу к школьникам.