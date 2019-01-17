В США началось расследование против Huawei. Компанию подозревают в краже коммерческих секретов

В США началось расследование в отношении китайской корпорации Huawei. Ее заподозрили в краже коммерческих секретов у американских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, Huawei подозревают в незаконном присвоении технологии, которую телекоммуникационная компания T-Mobile использовала для тестирования смартфонов.

По информации The Wall Street Journal, в ближайшее время Huawei могут предъявить обвинения в совершении уголовных преступлений.

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским министерствам и ведомствам покупать продукцию Huawei и ZTE. Эти компании подозревают в передаче информации властям Китая.

Также сообщалось, что США пытаются убедить отказаться от продукции Huawei политиков и руководителей крупных компаний из других стран, в частности, Германии, Италии и Японии.

Huawei отрицает обвинения в сотрудничестве с властями КНР.