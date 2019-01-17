В Пскове координатора «Открытой России» и ее мужа задержали по делу о сбыте наркотиков

В Пскове координатор местного отделения «Открытой России» Лия Милушкина и ее муж, активист Артем Милушкин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на их адвоката.

Наказание по этой статье — от 10 до 20 лет лишения свободы. Подробности того, в чем именно подозревают активистов, пока неизвестны.

Милушкин был одним из организаторов согласованного оппозиционного митинга в Пскове 4 ноября. Перед акцией его машину остановила ДПС, после чего двое сотрудников полиции в штатском с силой задержали его и увезли в отделение. Милушкин рассказывал, что в машине ему пообещали «в следующий раз» подбросить при задержании наркотики.

Задержание Артема Милушкина 4 ноября