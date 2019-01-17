В Хакасии чиновницу уволили после критики 200-процентных премий министрам

Первый замглавы Минфина Хакасии Галина Спиридонова была уволена после того, как раскритиковала выплату крупных премий трем вице-губернаторам региона, 11 министрам и главам ведомств. Об этом сообщили издания «Пульс Хакасии» и «Новый фокус» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, чиновница в разговоре с министром финансов региона Ириной Войновой осудила решение о премиях в размере 200% от месячного содержания. Спиридонова узнала о выплатах после того, как выяснилось, что сотрудники Минфина в отличие от главы ведомства премии не получили.

Обновление. В управлении пресс-службы и информации Хакасии заявили, что замминистра финансов региона Галина Спиридонова была уволена 26 декабря 2018 года из-за истечения срока контракта.

В середине января абаканский телеканал ТВ7 и другие региональные издания сообщили, что 14 высокопоставленных чиновников Хакасии получили премии в размере 200% и 300% от денежного содержания (оклады за занимаемую должность и классный чин, а также другие выплаты) — за счет экономии на премиях других сотрудников ведомств. По разным оценкам СМИ, сумма выплат составила 200-400 тысяч рублей.

В управлении пресс-службы и информации главы Хакасии заявили, что приведенные цифры недостоверны. При этом региональные власти подтвердили подлинность распоряжения о премировании одной из чиновниц.