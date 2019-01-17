Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич ( ) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли), которые были депортированы в Россию из Таиланда вместе с несколькими спутниками. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на их знакомых и родственников.

По данным издания, задержанным вменяют вовлечение в занятие проституцией.

Ранее сообщалось, что Вашукевич как гражданка Белоруссии будет отправлена из Москвы в Минск.

Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года. Поводом стало проведение секс-тренингов для туристов; Рыбка связывала свое преследование с расследованием ФБК. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, затем — в предоставлении услуг сексуального характера. В январе их приговорили к условному сроку и выслали из страны.