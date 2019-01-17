Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли), которые были депортированы в Россию из Таиланда вместе с несколькими спутниками. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на их знакомых и родственников.
По данным издания, задержанным вменяют вовлечение в занятие проституцией.
Ранее сообщалось, что Вашукевич как гражданка Белоруссии будет отправлена из Москвы в Минск.
Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года. Поводом стало проведение секс-тренингов для туристов; Рыбка связывала свое преследование с расследованием ФБК. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, затем — в предоставлении услуг сексуального характера. В январе их приговорили к условному сроку и выслали из страны.