«Спартак» откроет сеть футбольных школ в российских регионах
Московский футбольный клуб «Спартак» заключил договор о сотрудничестве с компанией «Лига спорта», владеющей франчайзинговой сетью футбольных школ «Юниор».
Как сообщают «Ведомости», в течение пяти лет партнеры намерены открыть в России и странах СНГ до 450 футбольных школ под брендом «Спартак Юниор», где смогут заниматься до 50 тысяч детей в возрасте 6-14 лет. Первые школы запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и еще пяти российских городах.
Гендиректор «Лиги спорта» Александр Семенцов надеется, что сотрудничество со «Спартаком» выведет компанию и тренировочный процесс на новый уровень, чтобы у детей была перспектива профессиональной карьеры, — собственных ресурсов у него с партнерами для этого нет. Для ФК «Спартак» проект имеет стратегическое значение, говорит вице-президент клуба Наиль Измайлов.
«Лига спорта», открывшая первую футбольную школу в 2013 году в Томске, сейчас управляет 433 заведениями в 241 городе России, других стран СНГ, а также в США, Чехии и Нигерии.