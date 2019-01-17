«Спартак» откроет сеть футбольных школ в российских регионах

Московский футбольный клуб «Спартак» заключил договор о сотрудничестве с компанией «Лига спорта», владеющей франчайзинговой сетью футбольных школ «Юниор».

Как сообщают «Ведомости», в течение пяти лет партнеры намерены открыть в России и странах СНГ до 450 футбольных школ под брендом «Спартак Юниор», где смогут заниматься до 50 тысяч детей в возрасте 6-14 лет. Первые школы запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и еще пяти российских городах.

«Лига спорта», открывшая первую футбольную школу в 2013 году в Томске, сейчас управляет 433 заведениями в 241 городе России, других стран СНГ, а также в США, Чехии и Нигерии.