Россия впервые за семь лет попала в список стран, где преследуют христиан

Международная правозащитная организация Open Doors представила ежегодный список из 50 стран, где христиане подвергаются преследованиям. Россия в нем оказалась на 41-м месте, между Кенией и Малайзией.

Авторы доклада отмечают, что в то время как у Русской православной церкви есть поддержка государства, малочисленные христианские группы сталкиваются с противодействием властей. Христиане на Северном Кавказе — особенно если они ранее исповедовали ислам — подвергаются давлению и дискриминации со стороны родственников и общества.

Список в 16-й раз подряд возглавила Северная Корея.

В предыдущий раз Россия попадала в доклад Open Doors в 2012 году.