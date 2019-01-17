Петербургский завод подал иск к «ВКонтакте», потребовав закрыть группу об экологии

«Невский завод цветных металлов» подал иск к соцсети «ВКонтакте», сообщается в карточке дела арбитражного суда Санкт-Петербурга.

По данным «Ведомостей», металлоперерабатывающий завод через суд требует, чтобы соцсеть закрыла группу «Экология в Рыбацком», которая, как считают на предприятии, распространяет клевету в отношении завода и публикует «лживую, искаженную и заказную» информацию.

Представители группы «Экология в Рыбацком» сообщили, что не слышали об иске, а завод не связывался с администрацией сообщества с требованием ограничить работу паблика. На предприятии объяснили, что не смогли связаться с администраторами группы, поскольку те не раскрывают своих имен.

Во «ВКонтакте» неофициально сообщили, что раньше к соцсети уже подавали такие иски, но это первый иск от крупного предприятия. Ранее представители завода обращались в соцсеть с требованием закрыть группу, но «ВКонтакте» отказала.

Официально в соцсети отказались от комментариев.

Группа «Экология в Рыбацком» существует с 2016 года, в ней состоят около тысячи человек. Пользователи пишут в паблике об экологическом состоянии района Рыбацкое в Петербурге. Главным нарушителем экологии в районе авторы группы называют «Невский завод цветных металлов».